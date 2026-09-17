Milan, approccio ancora insufficiente: lezione dalle riserve del Benfica. E Amorim adesso rischia...

Approccio sbagliato, si diceva: in effetti in nessuna delle cinque partite ufficiali giocate tra campionato e coppa il Milan è riuscito a segnare nel primo tempo. Gonzalo Ramos, l'acquisto più costoso della storia rossonera, contro il "suo" Benfica non l'ha praticamente mai vista. E il suo score in questo primo mese (un golletto, al Venezia, in 5 partite) non sembra giustificare l'investimento di quasi 75 milioni. Certamente gol clamorosi... non ne ha sbagliato, visto che di occasioni gliene sono capitate proprio pochine. L'attacco contro il Benfica si è un po' svegliato con gli ingressi (tardivi) di Saelemaekers e Pulisic. E il fatto che l'unico altro vero centravanti della rosa sia il 18enne Camarda (reduce da una anonima stagione con il Lecce chiusa con 1 gol in 23 presenze) regala altri interrogativi.