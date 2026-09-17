L'ANALISI

Milan, approccio ancora insufficiente: lezione dalle riserve del Benfica. E Amorim adesso rischia...

Gonzalo Ramos latita, le scelte iniziali non convincono. E Modric in panchina può diventare un caso

di Matteo Dotto
17 Set 2026 - 09:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

E adesso, dopo i falliti esperimenti Fonseca e Conceicao e quello - sub judice - di Amorim, chissà che la proprietà rossonera - così infatuata dal Portogallo - non ci provi prossimamente con Marco Silva. L'allenatore del Benfica ha dato lezione di calcio al suo connazionale più conosciuto e prestigioso. Amorim nella sua prima europea con il Milan ci ha capito poco. Ancora una volta un approccio imbarazzante che fa il paio con quello di sabato scorso all'Olimpico. Benfica (in campo con la squadra "muletto", con nove titolari fuori) padrone assoluto del campo: segnale inquietante è che, dopo il gol di Lukebakio, è andato molto più vicino al raddoppio (palo di Sudakov) che non a subire il pari. Poi il tourbillon di cambi, senza il tocco magico visto con la Lazio. Il raddoppio di Kaminski dopo meno di dieci minuti della ripresa - con la difesa in netta superiorità numerica - chiude il conto.

Approccio sbagliato, si diceva: in effetti in nessuna delle cinque partite ufficiali giocate tra campionato e coppa il Milan è riuscito a segnare nel primo tempo. Gonzalo Ramos, l'acquisto più costoso della storia rossonera, contro il "suo" Benfica non l'ha praticamente mai vista. E il suo score in questo primo mese (un golletto, al Venezia, in 5 partite) non sembra giustificare l'investimento di quasi 75 milioni. Certamente gol clamorosi... non ne ha sbagliato, visto che di occasioni gliene sono capitate proprio pochine. L'attacco contro il Benfica si è un po' svegliato con gli ingressi (tardivi) di Saelemaekers e Pulisic. E il fatto che l'unico altro vero centravanti della rosa sia il 18enne Camarda (reduce da una anonima stagione con il Lecce chiusa con 1 gol in 23 presenze) regala altri interrogativi.

DITE LA VOSTRA

Milan, il progetto di Amorim merita fiducia?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

La vera "notizia" della serata è però forse la prima panchina "completa" di Luka Modric: a Roma era rimasto negli spogliatoi nell'intervallo, a San Siro è rimasto seduto per tutti i 90 minuti. Il ko (il primo, comunque, della gestione Amorim) riporterà il campione croato al centro del villaggio rossonero? Prima della sosta, domenica 20, è in programma Milan-Lecce. All'apparenza una partita banale e senza storia, in realtà può essere uno snodo stagionale fondamentale. Nel bene o nel male.

Mai in passato il Benfica aveva battuto il Milan in gare ufficiali, anzi, al Benfica erano legati splendidi ricordi rossoneri: la prima Coppa dei Campioni conquistata a Wembley nel 1963 e quella vinta a Vienna nel 1990. In entrambe le occasioni il Milan aveva indossato la maglia bianca: che questo brutto ko si spieghi solo con una questione... cromatica?  

Leggi anche

Amorim, ancora un approccio disastroso. E Ramos continua a essere un fantasma

milan
ruben amorim
benfica
europa league

Ultimi video

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

00:25
CLIP PROMO LIGA ATLETICO MADRID-REAL MADRID 17/09 SRV

Atletico-Real da sogno! Domenica sul 20 alle 16.15 il derby di Madrid

00:36
DICH AMORIM SU PRESSIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim: "Pressione al Milan? Sempre preoccupato perché so che…"

01:24
DICH AMORIM SU OGANIZZAZIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim pesante: "Ci mancano energie, organizzazione, qualità e…"

01:36
DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

01:07
DICH MUSAH POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Musah: "Ho fiducia in questa squadra, è un processo e dobbiamo andare avanti"

03:03
MCH PALLADINO BOLOGNA PER SITO 16/9 MCH

Rivoluzione Bologna, Palladino subito in campo

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:16
DICH SPALLETTI SU LOCANDINA CONTE 16/9 DICH

Spalletti: "Conte? Ognuno è giusto che si faccia la sua locandina"

01:00
DICH GNONTO FIORENTINA 16/9 DICH

Gnonto: "Con Vanoli siamo ripartiti da una pagina bianca"

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

01:33
DICH SPALLETTI PRE NEC DICH

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere"

02:10
DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

00:32
MCH KALULU PROVA PROVA DICH

Juve, imbarazzo in sala stampa: mentre parla Kalulu parte un "Prova, Prova"

01:27
Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

I più visti di Milan

DICH AMORIM SU MODRIC 15/9 EDL

Amorim: "Modric intelligente, non ha preso sul personale la sostituzione"

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

Gonçalo Ramos si è fermato: i numeri preoccupano, il piano di Amorim è chiaro

DICH AMORIM OBIETTIVO VINCERE EUROPA LEAGUE 15/9

Amorim prima del Benfica: "L'obiettivo è arrivare fino in fondo"

Milan, Amorim rivoluziona l'11 in Europa League: riecco Terracciano, panchina per Modric e Rabiot

Amorim alza l'asticella: "Vogliamo arrivare in finale di Europa League. Hutchinson è pronto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:35
Lula, appello ad Ancelotti: "Chiami più calciatori che giocano in Brasile"
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim
10:00
Il Milan e la maledizione dei primi tempi: nessun gol segnato
Todd Boehly
09:24
Scossone societario al Chelsea: se ne va il presidente Boehly
Ardon Jashari
08:40
Jashari furioso dopo Milan-Benfica: "Facciamo mer..te, gol colpa mia"
Lionel Messi
08:29
Messi scrive un'altra pagina di storia: gol e 49° trofeo in carriera