San Siro è già pronto per riempirsi per il derby tra Milan e Inter. La stracittadina numero 224 del prossimo 21 settembre corre infatti verso il pienone: sono già stati venduti oltre 60mila biglietti, con la fase di vendita libera cominciata lunedì scorso, come reso noto dalla società rossonera. Nella passata stagione, il derby in casa del Milan del 17 marzo aveva fatto segnare il record di incasso per la Serie A con oltre 5,7 milioni di euro.