Lecce, Di Francesco: "Sfida alla Cremonese importantissima. All'andata un rigore dubbio..."

Sui singoli: "Gandelman si è allenato solo oggi con il resto del gruppo, Coulibaly ha qualche problemino. Banda o Sottil? Non ci sono gerarchie". Per Di Francesco c'è voglia di riscatto rispetto all'andata: "Giocammo un ottimo primo tempo senza concretizzare, poi un rigore dubbio girò la partita a loro favore. Avevano 4/5 punti di vantaggio rispetto a noi, oggi siamo a pari. Siamo vicini al sold out, dobbiamo sfruttare al meglio il calore della nostra tifoseria".