Lecce, Di Francesco: "Sfida alla Cremonese importantissima. All'andata un rigore dubbio..."
© IPA
Lecce-Cremonese, sfida da non sbagliare. Lo sa bene il tecnico dei padroni di casa, Eusebio Di Francesco, che al Via del Mare vuole riscattare le sconfitte contro Inter e Como per allontanare la zona calda: "Sicuramente sarà una partita molto sentita, da squadra e ambiente. Fa parte del gioco, sale la tensione e bisogna saperla gestire. La potremmo definire fra le gare più importanti dell'ultimo periodo".
Sui singoli: "Gandelman si è allenato solo oggi con il resto del gruppo, Coulibaly ha qualche problemino. Banda o Sottil? Non ci sono gerarchie". Per Di Francesco c'è voglia di riscatto rispetto all'andata: "Giocammo un ottimo primo tempo senza concretizzare, poi un rigore dubbio girò la partita a loro favore. Avevano 4/5 punti di vantaggio rispetto a noi, oggi siamo a pari. Siamo vicini al sold out, dobbiamo sfruttare al meglio il calore della nostra tifoseria".