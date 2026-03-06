Milan, un tifoso in più per il derby: Cardinale atteso alla rifinitura a Milanello e poi a San Siro
Il Milan è pronto ad accogliere un tifoso speciale alla vigilia del derby contro l'Inter. Atteso infatti il proprietario della società rossonera, Gerry Cardinale, che dovrebbe essere presente alla rifinitura di Milanello della vigilia e alla partita di domenica sera a San Siro.
Terzo blitz italiano negli ultimi mesi dopo quello di gennaio, quando incontrò la squadra a Milanello e dialogò con la dirigenza, e a metà febbraio, occasione per una visita in Lega Calcio, prima presenza ufficiale al fianco degli altri proprietari.
La terza visita del 2026 sarà invece più legata al campo e ad una sfida importantissima: anche Gerry Cardinale vuole dare tutto il suo supporto a Max Allegri e alla squadra.