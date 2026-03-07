Milan, Cardinale è arrivato a Milanello in vista del derby: il programma

Poco dopo le 12.40 Gerry Cardinale, patron del Milan, ha fatto il suo arrivo a Milanello per salutare Allegri, lo staff e la squadra in vista dell'appuntamento con l'Inter in programma domenica sera a San Siro. Il numero uno di RedBird assisterà anche dal vivo alla stracittadina: l'ultima sua presenza in un derby risale all'aprile 2024, la sfida che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri, vittoriosi per 2-1. Nell'ultimo periodo Cardinale è stato decisamente più vicino al Milan: lo scorso 16 febbraio si è anche recato per la prima volta in Lega in Via Rosellini, a Milano, per un incontro. Il 58enne sta seguendo anche il dossier legato alla NBA Europe: Cardinale sarebbe interessato all'acquisizione dell'Olimpia Milano al pari dell'Inter come svelato da Gianni Petrucci, presidente della Federazione pallacanestro italiana.