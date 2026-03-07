Milan, Cardinale è arrivato a Milanello in vista del derby: il programma
Poco dopo le 12.40 Gerry Cardinale, patron del Milan, ha fatto il suo arrivo a Milanello per salutare Allegri, lo staff e la squadra in vista dell'appuntamento con l'Inter in programma domenica sera a San Siro. Il numero uno di RedBird assisterà anche dal vivo alla stracittadina: l'ultima sua presenza in un derby risale all'aprile 2024, la sfida che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri, vittoriosi per 2-1. Nell'ultimo periodo Cardinale è stato decisamente più vicino al Milan: lo scorso 16 febbraio si è anche recato per la prima volta in Lega in Via Rosellini, a Milano, per un incontro. Il 58enne sta seguendo anche il dossier legato alla NBA Europe: Cardinale sarebbe interessato all'acquisizione dell'Olimpia Milano al pari dell'Inter come svelato da Gianni Petrucci, presidente della Federazione pallacanestro italiana.
Così Allegri in conferenza stampa sulla presenza di Cardinale vicino alla squadra: "Ci fa molto piacere, nell'ultimo mese è venuto due volte - le parole del tecnico toscano in conferenza stampa -. Domani viene allo stadio. È la proprietà, hanno tutti un grande interesse nel costruire un Milan importante. Giusto che la proprietà sia molto vicina come stanno facendo, siamo tutti contenti".