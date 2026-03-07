Milan, Cardinale è arrivato a Milanello in vista del derby: il programma

07 Mar 2026 - 14:04

Poco dopo le 12.40 Gerry Cardinale, patron del Milan, ha fatto il suo arrivo a Milanello per salutare Allegri, lo staff e la squadra in vista dell'appuntamento con l'Inter in programma domenica sera a San Siro. Il numero uno di RedBird assisterà anche dal vivo alla stracittadina: l'ultima sua presenza in un derby risale all'aprile 2024, la sfida che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri, vittoriosi per 2-1. Nell'ultimo periodo Cardinale è stato decisamente più vicino al Milan: lo scorso 16 febbraio si è anche recato per la prima volta in Lega in Via Rosellini, a Milano, per un incontro. Il 58enne sta seguendo anche il dossier legato alla NBA Europe: Cardinale sarebbe interessato all'acquisizione dell'Olimpia Milano al pari dell'Inter come svelato da Gianni Petrucci, presidente della Federazione pallacanestro italiana. 

Così Allegri in conferenza stampa sulla presenza di Cardinale vicino alla squadra: "Ci fa molto piacere, nell'ultimo mese è venuto due volte - le parole del tecnico toscano in conferenza stampa -. Domani viene allo stadio. È la proprietà, hanno tutti un grande interesse nel costruire un Milan importante. Giusto che la proprietà sia molto vicina come stanno facendo, siamo tutti contenti".

Ultimi video

01:33
Bonaventura ha detto stop

Bonaventura ha detto stop: l'annuncio alla vigilia del 'suo' derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

03:10
Questa sera Juventus-Pisa

Questa sera Juventus-Pisa

01:09
Paulo Dybala operato

Paulo Dybala operato

02:12
Il derby rossonero

Il derby rossonero

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

01:19
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

02:34
DICH SPALLETTI PRE PISA DICH

Spalletti: "Gara difficilissima perché tutto l'ambiente la reputa abbordabile"

03:31
Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

04:49
Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

01:52
Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

01:50
Trump incontra Messi

Trump incontra Messi: Leo alla Casa Bianca

01:33
Bonaventura ha detto stop

Bonaventura ha detto stop: l'annuncio alla vigilia del 'suo' derby

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:04
Milan, Cardinale è arrivato a Milanello in vista del derby: il programma
13:42
Messi alla Casa Bianca, Mascherano: "Con Trump dovevamo parlare solo di calcio"
13:21
Lecce, Di Francesco: "Sfida alla Cremonese importantissima. All'andata un rigore dubbio..."
Georg Koch 
12:00
Addio a Georg Koch: l'ex portiere tedesco morto a 54 anni
11:24
Biabiany shock su de Boer: "Presuntuoso, ecco perché fallì all'Inter"