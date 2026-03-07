Messi alla Casa Bianca, Mascherano: "Con Trump dovevamo parlare solo di calcio"

Sul tema, è intervenuto anche l'allenatore della squadra presieduta da David Beckham, ovvero Javier Mascherano: "Dovevamo parlare solo di calcio, ma non è stato così", ha detto l'allenatore in conferenza stampa prima della sfida al DC United, "abbiamo accettato l'invito rispettando il protocollo, che vuole alla Casa Bianca la squadra campione. Era tutto pianificato per la settimana in cui avremmo giocato qui a Washington".