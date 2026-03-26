Milan, Gimenez: "Ho preso medicine per giocare, dopo un po' non riuscivo nemmeno a correre"

Intervistato in patria, Santiago Gimenez è tornato sugli ultimi mesi al Milan prima dell'operazione e del ritorno in campo con il Torino lo scorso sabato. "Ero titolare, le aspettative erano altissime e quindi non sapevo se fermarmi o meno - le parole dell'ex attaccante del Feyenoord -. Ho deciso di andare avanti, ho preso medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non ce la facevo più, nemmeno a correre, faceva troppo male. Contro l'Atalanta ho preso il doppio della dose, lì ho deciso di fermarmi. Alla fine dopo gli esami ho optato per l'intervento chirurgico.