Materazzi: "L'Inter sa di essere più forte del Milan. Non è poco"

"L'arte della capolista, che sa di essere più forte del Milan. E non è poco, anzi: il Milan sta bene, ha grandi individualità, un grande centrocampo e un allenatore che sa dove mettere le mani. Allegri magari non offre spettacolo, ma sa sempre quello che fa. Inter favorita? In partite così il campo può sempre dire altro. Prendete l'anno scorso: non ne abbiamo vinto uno. E il 2-3 di Supercoppa è la foto dell'ultima stagione: abbiamo perso trofei che erano già in tasca, penso anche allo scudetto ovviamente". Così Marco Materazzi intervistato da La Gazzetta dello Sport.