Materazzi: "L'Inter sa di essere più forte del Milan. Non è poco"

23 Nov 2025 - 09:02

"L'arte della capolista, che sa di essere più forte del Milan. E non è poco, anzi: il Milan sta bene, ha grandi individualità, un grande centrocampo e un allenatore che sa dove mettere le mani. Allegri magari non offre spettacolo, ma sa sempre quello che fa. Inter favorita? In partite così il campo può sempre dire altro. Prendete l'anno scorso: non ne abbiamo vinto uno. E il 2-3 di Supercoppa è la foto dell'ultima stagione: abbiamo perso trofei che erano già in tasca, penso anche allo scudetto ovviamente". Così Marco Materazzi intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

Ricordando Astori

Ricordando Astori

Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

10:13
Lazio, dura replica alla sua Curva: "Memoria Paparelli no strumento di ricatto"
09:02
Materazzi: "L'Inter sa di essere più forte del Milan. Non è poco"
07:18
Inter-Milan: record storico di incassi e coreografia "ufficiale"
23:57
Napoli, nessun problema fisico per Hojlund
23:43
Napoli, Neres: "Dobbiamo andare avanti, il calcio è veloce"