Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LE PAROLE

Massimo Cellino: "Brescia posto malvagio, si bestemmia troppo. Vittima di una Samp che non poteva retrocedere"

L'ex presidente è tornato a parlare: "Mi manca il Cagliari, con il Brescia non è mai stato amore"

11 Set 2025 - 13:18
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la retrocessione del Brescia in Serie C e la mancata iscrizione al campionato, seguite alla penalizzazione per l’uso di crediti fiscali inesistenti (che lui sostiene di aver acquistato in buona fede), Massimo Cellino rompe il silenzio. In un’intervista all’Unione Sarda, l’ex presidente del Cagliari – alla guida del club per 22 anni – ha ricordato gli anni in Sardegna e ha commentato le ultime vicende: "Mi manca il Cagliari, perché rappresenta la mia giovinezza e gli anni più belli della mia vita. Ma il calcio di oggi non è più quello che conoscevamo: il sistema è crollato, chi governa la Federazione ha distrutto tutto e chi prova a opporsi viene annientato. Io gioco solo dove non si bara".

L’ex patron non nasconde i rimpianti durante la sua avventura nel mondo del calcio: "Il Brescia non è mai stato amore. L’ho comprato nel 2017 pensando di trovare una società organizzata. Venivo dall’Inghilterra e pensavo di occuparmene poco. Invece ho trovato 12 milioni di debiti Iva già il giorno dopo il mio arrivo. Sono riuscito a riportarlo in Serie A, poi è arrivato il Covid. Da allora solo cattiveria e ostilità. Quel posto è malvagio. Se avessi saputo che era stato fondato il giorno 17 del mese di luglio, non l’avrei mai comprato". Il presidente Cellino ha anche costruito una cappella nel centro sportivo: "Ho costruito una cappella nel centro sportivo del Brescia - ha detto - ma diciamo che l'ho pagata cara. Mi hanno spiegato che il maligno si accanisce con chi fa qualcosa di importante per la Chiesa. Io l'ho costruita perché avevo fatto un voto all'Immacolata, in caso di promozione in Serie A. E se vado a Brescia, la prima cosa che faccio è andare a pregare in quella cappella. Anche se il maligno si è accanito in una città dove la bestemmia è troppo diffusa, una cosa che non ho mai tollerato".

Infine, un passaggio sulla retrocessione: "Non mi considero una vittima. Ho pagato una serie di circostanze negative, mentre la Sampdoria, con 200 milioni di debiti, è stata iscritta al campionato. Un commercialista bresciano mi ha venduto titoli con la quietanza dell’Agenzia delle Entrate e con il via libera della Covisoc. Poi, poco prima dell’iscrizione (in realtà due settimane), mi hanno detto che era tutto falso e che servivano 8 milioni in 24 ore per iscriversi in Serie C. Non li avevo: se l’avessi saputo li avrei trovati. E anche con la penalizzazione, con tre punti in più non sarei retrocesso".

massimo cellino
brescia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

00:54
DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

I più visti di Calcio

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:40
PSG, Safonov: "Le voci non mi destabilizzano, concentrato sul campo"
16:31
Verona, per Mosquera appendicectomia d'urgenza
16:15
Capello: "L'Inter deve riaccendere la luce"
15:30
Lamela e l'addio al calcio: "Troppi problemi fisici"
15:07
Kenan Yildiz vince il 'Player Of The Month" di Agosto