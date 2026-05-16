Maradona jr: "Mio padre deve avere giustizia, morte colpa staff medico"

"Mio padre deve avere giustizia, perché non è giusto il modo in cui lo hanno fatto morire. Non servono avvocati o grandi esperti per capire che la colpa è dello staff medico che lo seguiva. Al processo ho sentito audio pesanti, tra i quali dicevano: 'morirà, lasciatelo stare'". Così a 'Verissimo', su Canale 5, Diego Armando Maradona Junior. Dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo sulle eventuali responsabilità dello staff medico che aveva in cura il Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020, il figlio ha rotto il silenzio tornando a parlare del dolore vissuto da lui e dalla sua famiglia e della lunga battaglia per ottenere verità e giustizia.