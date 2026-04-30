Processo Maradona, rabbia e lacrime in aula. La ex moglie punta il dito: "Lui è l'assassino"

"E' un assassino! Diego gli voleva bene ed è arrivato anche a regalargli una moto, non capisco come abbia potuto fare questo. Lui e la psichiatra (Agustina) Cosachov sono quelli che ci hanno convinto al ricovero domiciliare, e che ci sarebbero state tutte le apparecchiature necessarie", ha detto Ojeda. "Sto cercando di essere rispettosa, ma lui ha ucciso il padre di mio figlio", ha insistito Ojeda tra le lacrime.