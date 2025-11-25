Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon leggendario portiere degli anni '50

Storica la sua rivalità con un altro portiere della medesima epoca, Giorgio Ghezzi, soprattutto perché giocava nell'Inter e il derby era anche un confronto tra due grandi del ruolo. Buffon era salito anche agli onori delle cronache mondane perché nel 1958 aveva sposato Edy Campagnoli, la valletta televisiva che affiancava Mike Bongiorno nella presentazione di Lascia o raddoppia?, anche se poi il matrimonio era finito con un divorzio. Negli ultimi decenni si è tornati a parlare di lui perché Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon, e ha sempre incuriosito il fatto che due grandi portieri siano stati anche parenti.