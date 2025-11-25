Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
AVEVA 95 ANNI

Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon leggendario portiere degli anni '50

Ha giocato nel Milan e in Nazionale ed è stato uno dei più grandi del ruolo

di Redazione
25 Nov 2025 - 11:35
© Getty Images

© Getty Images

E' morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan, capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana.

Storica la sua rivalità con un altro portiere della medesima epoca, Giorgio Ghezzi, soprattutto perché giocava nell'Inter e il derby era anche un confronto tra due grandi del ruolo. Buffon era salito anche agli onori delle cronache mondane perché nel 1958 aveva sposato Edy Campagnoli, la valletta televisiva  che affiancava Mike Bongiorno nella presentazione di Lascia o raddoppia?, anche se poi il matrimonio era finito con un divorzio. Negli ultimi decenni si è tornati a parlare di lui perché Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon, e ha sempre incuriosito il fatto che due grandi portieri siano stati anche parenti. 

L'INTER: "PORTIERE DALLE QUALITÀ STRAORDINARIE"

Visualizza il post su Twitter
lutto
buffon
portiere

Ultimi video

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
08:00
Regionale di Trenitalia è title partner di Coppa Italia Serie C
23:42
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"
23:24
Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"