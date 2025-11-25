Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon leggendario portiere degli anni '50

Ha giocato nel Milan e in Nazionale ed è stato uno dei più grandi del ruolodi Redazione
E' morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan, capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana.
Storica la sua rivalità con un altro portiere della medesima epoca, Giorgio Ghezzi, soprattutto perché giocava nell'Inter e il derby era anche un confronto tra due grandi del ruolo. Buffon era salito anche agli onori delle cronache mondane perché nel 1958 aveva sposato Edy Campagnoli, la valletta televisiva che affiancava Mike Bongiorno nella presentazione di Lascia o raddoppia?, anche se poi il matrimonio era finito con un divorzio. Negli ultimi decenni si è tornati a parlare di lui perché Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon, e ha sempre incuriosito il fatto che due grandi portieri siano stati anche parenti.
L'INTER: "PORTIERE DALLE QUALITÀ STRAORDINARIE"