ll gol di Stulic può valere una stagione, ma la Cremonese non ha intenzione di arrendersi

È stata una domenica sera da togliere il respiro. I primi tempi delle tre partite-salvezza hanno espresso il meglio che ci si potesse immaginare, dal punto di vista emotivo. Sono stati 45 minuti che hanno dato come esito finale una totale conferma della classifica preesistente, ma passando attraverso emozioni continue. Tra il 25’ e il 27’ ad esempio, a Udine è stato concesso e poi revocato un rigore all’Udinese, che sarebbe stato il potenziale 1-1 e quasi contemporaneamente il Sassuolo si è visto annullare un gol di Berardi che avrebbe portato il risultato sul 2-2. Poteva essere uno snodo importante, invece le distanze in classifica sono rimaste invariate. Per altri due minuti, il Cagliari è stato potenzialmente risucchiato nella lotta salvezza quando Obrador ha portato in vantaggio il Torino, risultato poi ribaltato da Sebastiano Esposito e Yerry Mina.