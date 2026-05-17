Lecce, Di Francesco: "Se non mi è venuto un infarto stasera... ma non siamo ancora salvi"

Il gol allo scadere di Stulic rimette il Lecce sul cammino giusto verso la salvezza. E nel finale della sfida contro il Sassuolo, tanta sessione al Mapei Stadium: "C'è stato un po' di nervosismo, qualcuno mi ha detto che ho mancato di rispetto ma non è così. Ci giocavamo una grande fetta di salvezza, il Sassuolo ha fatto una partita seria e questo mi piace, significa che il calcio italiano fa passi importanti", ha detto Eusebio Di Francesco a Dazn.