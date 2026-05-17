Lecce, Di Francesco: "Se non mi è venuto un infarto stasera... ma non siamo ancora salvi"
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Il gol allo scadere di Stulic rimette il Lecce sul cammino giusto verso la salvezza. E nel finale della sfida contro il Sassuolo, tanta sessione al Mapei Stadium: "C'è stato un po' di nervosismo, qualcuno mi ha detto che ho mancato di rispetto ma non è così. Ci giocavamo una grande fetta di salvezza, il Sassuolo ha fatto una partita seria e questo mi piace, significa che il calcio italiano fa passi importanti", ha detto Eusebio Di Francesco a Dazn.
Di Francesco esalta "atteggiamento" e "attitudini" dei suoi giocatori, "con la caparbiertà che ci ha contraddistinto per tutta la stagione, abbiamo portato a casa un risultato importantissimo". Ora tutto dipende dal Lecce: "La partita più importante sarà quella col Genoa. Non abbiamo fatto ancora nulla e lo dice uno che in passato ha subito forti delusioni all'ultima giornata".
E a Sky ha scherzato: "Se non mi è venuto un infarto stasera. Ho fatto la visita medica e l'ho superata alla grande".