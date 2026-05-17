Cagliari, Pavoletti saluta: "Avventura bellissima. Il mio futuro? Il ginocchio non dà buoni segnali"
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Ultima partita al Cagliari per Leonardo Pavoletti, che dopo 9 anni ha salutato l'Unipol Domus con un discorso davanti a tutto il pubblico al termine della vittoria sul Torino: "È stata un'avventura bellissima, questi tifosi mi hanno dato tanto e volevo chiudere dignitosamente. Non è stato facile parlare davanti a tutti, ma bellissimo".
"Pavoloso" ha spiegato il rapporto unico con i tifosi cagliaritani: "È anche difficile spiegare l'affetto ricevuto, nonostante gli infortuni e il giocare meno. Ogni volta che mi alzavo dalla panchina sentivo un boato pazzesco e questo mi caricava, colmando le mie lacune".
Sul suo futuro, Pavoletti spiega: "Mi sono operato da poco, il mio ginocchio non mi sta dando segnali incoraggianti. Se mi arriverà una proposta di vita interessante valuterò, ma vedremo".