Cagliari, Pavoletti saluta: "Avventura bellissima. Il mio futuro? Il ginocchio non dà buoni segnali"

Ultima partita al Cagliari per Leonardo Pavoletti, che dopo 9 anni ha salutato l'Unipol Domus con un discorso davanti a tutto il pubblico al termine della vittoria sul Torino: "È stata un'avventura bellissima, questi tifosi mi hanno dato tanto e volevo chiudere dignitosamente. Non è stato facile parlare davanti a tutti, ma bellissimo".