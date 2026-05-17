Udinese, Runjaic: "Molto deluso, non siamo questi"
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L'Udinese cade in casa contro la Cremonese e mister Kosta Runjaic non può certo essere soddisfatto: "Sono deluso e arrabbiato", ha detto in conferenza stampa, "volevamo giocare meglio l'ultima di campionato davanti ai tifosi. L'Udinese ha comunque fatto 50 punti e non si giudica in una singola gara".
"C'era qualche assenza e abbiamo provato a risolvere con i dovuti aggiustamenti", ha aggiunto Runjaic, "ma è stata una gara strana, non siamo riusciti a mettere la giusta intensità e nella prima frazione non abbiamo neanche fatto un tiro in porta. Cercheremo di tirare fuori tutto il possibile contro il Napoli".