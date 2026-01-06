Maresca al veleno: "Lascio il Chelsea dove merita, ho la coscienza pulita"

"Lascia questo mondo un po' migliore di come lo hai trovato". Sceglie una citazione evocativa Enzo Maresca per salutare il mondo Chelsea. Dopo l'annuncio del suo successore Rosenior, il tecnico italiano affida ai social un messaggio carico di orgoglio per i 18 mesi trascorsi a Londra. Maresca rivendica i risultati ottenuti sul campo, sottolineando come il suo viaggio sia iniziato dai preliminari di Conference League per culminare con il ritorno del club nell'élite. "Lascio con la pace interiore di aver riportato un club prestigioso dove merita di stare", scrive l'allenatore. Nel suo saluto ringrazia i tifosi e i giocatori, ricordando i traguardi indelebili: la qualificazione in Champions League, la vittoria della Conference e, soprattutto, il trionfo nel Mondiale per Club. "Vittorie che porterò sempre nel cuore", conclude Maresca, augurando il meglio alla squadra per il futuro.