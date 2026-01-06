Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Corte europea diritti umani: "Turchia riformi i suoi arbitrati"

06 Gen 2026 - 17:10

La Turchia deve ulteriormente riformare le leggi sul collegio arbitrale della federazione calcio perché oggi il suo funzionamento non rispetta il diritto dei calciatori a un equo processo. L'afferma la Corte europea dei diritti umani nella sentenza sul ricorso del difensore centrale turco Kutay Yokuslu, in cui si evidenzia che ci sono all'incirca altri 65 ricorsi che concernono questioni simili. I fatti su cui la Cedu ha deciso risalgono al 2023 quando il giocatore ha chiesto al suo avvocato di inviare una diffida al club per cui giocava, in cui si affermava che avrebbe terminato il suo contratto 30 giorni dopo se non gli fossero stati pagati gli stipendi arretrati. Quando il club ha pagato, il calciatore ha dimenticato di informare l'avvocato che ha quindi inviato una comunicazione di risoluzione del contratto alla federazione calcio. Quest'ultima si è in seguito rifiutata di revocare la terminazione del contratto come richiesto dal giocatore e dal club e il caso è finito davanti al tribunale arbitrale della federazione che ha deciso in favore della federazione.

Ma la Cedu sostiene che il tribunale arbitrale, nonostante le riforme introdotte nel 2022 in seguito a una precedente condanna della Corte, non può ancora essere considerato un "tribunale indipendente e imparziale" soprattutto quando la controversia, come in questo caso oppone un giocatore alla federazione. La Cedu afferma che la violazione dell'equo processo che ne deriva è dovuta in parte alle lacune della legislazione ma anche dalla prassi che fa sì che a ogni nuova elezione degli organi esecutivi della federazione di calcio, questi domandino le dimissioni dei membri in carica del tribunale arbitrale prima della scadenza del loro mandato, e ne eleggano dei nuovi.

Ultimi video

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

01:51
United, addio ad Amorim

United, addio ad Amorim

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:09
La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:33
Cagliari, respinto ricorso al Tar: a Cremona solo con tessera tifoso
18:21
Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"
18:02
A Genova una mostra per ricordare Gianluca Vialli
17:53
Como, Fabregas: "La classifica? Non la guardo mai, non è al momento nostro obiettivo"
17:10
Corte europea diritti umani: "Turchia riformi i suoi arbitrati"