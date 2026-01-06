Corte europea diritti umani: "Turchia riformi i suoi arbitrati"

La Turchia deve ulteriormente riformare le leggi sul collegio arbitrale della federazione calcio perché oggi il suo funzionamento non rispetta il diritto dei calciatori a un equo processo. L'afferma la Corte europea dei diritti umani nella sentenza sul ricorso del difensore centrale turco Kutay Yokuslu, in cui si evidenzia che ci sono all'incirca altri 65 ricorsi che concernono questioni simili. I fatti su cui la Cedu ha deciso risalgono al 2023 quando il giocatore ha chiesto al suo avvocato di inviare una diffida al club per cui giocava, in cui si affermava che avrebbe terminato il suo contratto 30 giorni dopo se non gli fossero stati pagati gli stipendi arretrati. Quando il club ha pagato, il calciatore ha dimenticato di informare l'avvocato che ha quindi inviato una comunicazione di risoluzione del contratto alla federazione calcio. Quest'ultima si è in seguito rifiutata di revocare la terminazione del contratto come richiesto dal giocatore e dal club e il caso è finito davanti al tribunale arbitrale della federazione che ha deciso in favore della federazione.