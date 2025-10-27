Lecce, Di Francesco: "Serve una reazione, giochiamo ogni pallone come se fosse l'ultimo"

Di Francesco conosce bene il valore del Napoli e ha le idee chiare sul piano tattico necessario per provare a respingere e arginare la potenza di fuoco degli azzurri. "Non ci sarà De Bruyne, né Lukaku. Cambia il modo di attaccare, con McTominay e Anguissa più vicini all'area - ha spiegato il tecnico del Lecce -. Prima della gara con l'Inter sembrava una squadra in difficoltà, ora è al top. Ma il calcio è questo. Hanno grande qualità e contro squadre così non puoi solo aspettare, perché prima o poi le prendi".