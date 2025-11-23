Serie A: Guendouzi e Noslin fanno ripartire la Lazio, sconfitto il Lecce

LA PARTITA

Dopo lo stop contro l'Inter, riparte subito la marcia della Lazio: 2-0 sul Lecce e Sarri si consolida nella top-10. In un clima surreale, con l'Olimpico ammutolito dallo sciopero del tifo e dalle proteste contro il presidente Lotito, i biancocelesti rischiano in avvio. Il Lecce si vede infatti annullare il vantaggio, firmato da Sottil, per un fallo dell'ex viola su Isak. Da qui in poi però i salentini non si propongono più in avanti, non tirando mai in porta, mentre la Lazio risale e domina. I biancocelesti alzano i giri del motore con le ali, impegnano Falcone con lo scatenato Dia e passano alla mezz'ora. La sblocca Mattéo Guendouzi, che sfrutta l'assist di Basic: spaccata vincente e 1-0. I biancocelesti controllano, i giallorossi non pungono e Di Francesco cambia: dentro Stulic e Banda, fuori Camarda e Berisha per passare al poker offensivo. La mossa rischia di rivelarsi controproducente al 50', quando Tiago Gabriel manda in porta Dia: tutto però è inutile, c'è un fallo dell'ex Salernitana sul difensore e Arena annulla dopo il consulto col Var. La Lazio impegna nuovamente Falcone, che si supera con un doppio miracolo confermandosi come Mvp del match, poi è sfortunata: doppio palo per Guendouzi e Zaccagni. Dia si allarga costantemente, Isaksen non trova la porta e i biancocelesti calano nel finale, quando il Lecce alza la pressione. I salentini si rendono pericolosi con Pierotti e Tiago Gabriel, poi il match si innervosisce e si incattivisce. Questa situazione favorisce la Lazio, che controlla alla perfezione il match nei sette minuti di recupero e porta a casa tre punti d'oro, trovando anche il raddoppio. Merito di Provedel, che pesca Noslin in profondità: l'ex Verona è fresco e buca Falcone per il 2-0, dopo l'iniziale parata dell'estremo difensore. I biancocelesti salgono a quota 18 punti, a -2 dalla Juventus, ma Sarri non sorride: Cataldi e Gila vanno ko per infortunio. Si ferma a quota 10 il Lecce, che resta a +10 sulla terzultima.