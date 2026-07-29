I primi impegni di Mancini da ct azzurro: esordio contro il Belgio tra meno di due mesi

29 Lug 2026 - 19:34
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La prima sfida di Mancini da ct dell'Italia sarà il duro girone di Nations League con Belgio, Turchia e Francia. Il debutto del nuovo commissario tecnico è fissato per venerdì 25 settembre 2026 allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, poi il 28 settembre in Turchia e il 2 ottobre in Francia. Le gare di ritorno sono previste il 5 ottobre (Italia-Turchia), il 12 novembre (Italia-Francia) e il 15 novembre (Belgio-Italia)

Conclusa la Nations League, gli azzurri conosceranno il percorso verso Euro 2028 con il sorteggio delle qualificazioni, in programma il 6 dicembre 2026 a Belfast. La fase di qualificazione prenderà il via nel marzo 2027 e si concluderà nel novembre dello stesso anno. Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde accederanno direttamente alla fase finale del torneo, in programma nel Regno Unito e in Irlanda. Due ulteriori posti saranno riservati alle nazioni ospitanti meglio classificate che non avranno ottenuto la qualificazione diretta, mentre gli ultimi pass saranno assegnati attraverso gli spareggi previsti nel marzo 2028.

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