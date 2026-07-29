I primi impegni di Mancini da ct azzurro: esordio contro il Belgio tra meno di due mesi

La prima sfida di Mancini da ct dell'Italia sarà il duro girone di Nations League con Belgio, Turchia e Francia. Il debutto del nuovo commissario tecnico è fissato per venerdì 25 settembre 2026 allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, poi il 28 settembre in Turchia e il 2 ottobre in Francia. Le gare di ritorno sono previste il 5 ottobre (Italia-Turchia), il 12 novembre (Italia-Francia) e il 15 novembre (Belgio-Italia).