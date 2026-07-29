Malagò svela: "Donnarumma mi ha scritto 'grazie, era quello che volevamo'"

29 Lug 2026 - 18:59
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PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro © Getty Images

PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro © Getty Images

"Gravina mi ha detto 'condivisione totale sulla scelta di Roberto'. E poi mi ha scritto anche Gigio Donnarumma, mi ha detto 'Pres, è esattamente quello che io e la squadra volevamo". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò, in conferenza stampa di presentazione.

"Sono 20 anni che non giochiamo una partita a eliminazione diretta di un Mondiale - continua -. Entro il weekend conto di trovare una terza persona a completamento della squadra. Il calcio coinvolge tutti, sono stupefatto dall'insospettabilità di soggetti a tutti i livelli sociali e istituzionali che hanno voluto dire la loro. Siamo contenti di essere sotto questa lente di ingrandimento". Sulle polemiche relative alla conferena stampa "a pagamento" dice: "Mi assumo sempre le responsabilità delle scelte. Ho chiesto se fosse una prima volta e mi è stato detto che è prassi comune dal 2020, vi posso dire però che se è stato fatto un errore si provvederà a tornare regolarmente a tutto". "Se serve - continua - faremo un incontro con un vostro rappresentante al termine delle vacanze, però ci tengo a dire che non si tratta di informazione a pagamento. Abbiamo un broadcaster che è la Rai che ha dei diritti e bisogna fare delle valutazioni, a livello di informazione chiunque voleva venire poteva essere presente qui oggi. Più chiaro di così non posso essere, mi dispiace che sia scattata una strumentalizzazione in pieno stile italiano".

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