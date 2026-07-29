Malagò: "Conferenza a pagamento? Se c'è stato un errore, pronto a ripararlo"

29 Lug 2026 - 18:33
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"Riguardo la conferenza stampa a pagamento, come ho letto, se c'è una responsabilità me l'assumo come sempre. Ho solamente chiesto se questa cosa fosse una novità. Dal 2020 questo è quello che succede. In poco più di un mese onestamente non ho avuto tra le mie priorità se giusto una conferenza stampa in cui si debbano rispettare dinamiche di sicurezza delle immagini con dei paletti oppure no. Se è stato fatto un errore garantisco che verrà riparato". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò chiarendo sulle polemiche legate al pagamento delle immagini della conferenza stampa del nuovo ct Roberto Mancini e del nuovo dt azzurro Claudio Ranieri. "Altrimenti - precisa Malagò - con i vostri rappresentanti facciamo un incontro dopo le vacanze tutti insieme. Non è a pagamento l'ingresso, qui è libero chi voleva venire. Era una questione di priorità anche contrattuali di diritto della Rai che ha i diritti di immagine. Altrimenti bisognerà organizzare spazi diversi per garantire a tutti le telecamere. Mi spiace che sia scattata una strumentalizzazione. A settembre sarà chiarito e risolto tutto".

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