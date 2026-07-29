Cardinale: "Ibra non lavora per il Milan. Dopo Argentina-Inghilterra ho scritto un messaggio ad Amorim..."

"Noi lasciamo che a parlare siano i fatti. Zlatan è stato qui negli ultimi 40 giorni: dalla fine della stagione abbiamo condensato un lavoro di sei mesi. Abbiamo fatto un'incredibile quantità di cambi. Stiamo cercando di resettare la cultura. Quest’anno Zlatan mi ha fatto una domanda che mi è ronzata in testa tutta la stagione: ‘Cosa rappresentiamo?’. Quando abbiamo comprato il Milan quattro anni fa avevano appena vinto il campionato: dopo Berlusconi il club non andava tanto bene ed era stato ceduto ai cinesi che però sono andati in bancarotta. Il fondo Elliott è entrato e io ho comprato il club da loro. Quando consideri tutto questo, puoi solo accodarti alla visione di qualcun altro. E questo collima con il fatto che l’Italia ha saltato il suo terzo Mondiale consecutivo. La Serie A era la Premier League quando eravamo piccoli: qualcosa è successo. Tutte queste cose sono correlate. E io alla domanda di Zlatan non sapevo cosa rispondere, perchè noi non rappresentiamo niente. Ho fatto un commento quando abbiamo annunciato Amorim, non era diretto a nessuno, in cui ho detto che quello che volevamo era giocare per la vittoria e non avremmo giocato per non perdere. Quello che è successo con l’Inghilterra (sconfitta in semifinale contro l’Argentina, ndr) è che dopo essere andati in vantaggio si sono messi con il 5-3-2, hanno giocato per non perdere. Se credi che lo sport è una metafora della vita, questo è un fallimento. Per questo abbiamo iniziato a fare questi cambi".