Arrestati i capi ultrà di Inter e Milan: "Associazione a delinquere nelle curve di San Siro"

© Getty Images

Maxi-operazione della polizia che questa stamattina ha arrestato 19 persone appartenenti alle curve di Inter e Milan. Nel blitz che ha coinvolto anche Guardia di Finanza, ci sono coinvolti tra gli altri uno dei capi ultrà interisti, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, lo 'ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio. E poi Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, già condannato per droga. Coinvolto anche il fratello Francesco. In più anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez. 16 gli esponenti del tifo organizzato in carcere, 3 ai domiciliari: le accuse sono di associazione per delinquere (con l'aggravante del metodo mafioso) finalizzate a una serie di estorsioni legate al mondo dello stadio, lesioni e altri gravi reati. In queste ore sono in corso decine di perquisizioni.