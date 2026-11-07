Lazio, Gattuso: "Non abbiamo pressioni, a 40 punti faremo una bella festa"

"Nuno ha avuto un problema, ma oggi ha fatto tutto. Domani valutiamo, ho un po' di dubbio ancora. Vediamo. Il capitano (Zaccagni, ndr) è una perdita importante. Ho letto 6 settimane, speriamo un po' di meno. Abbiamo visto l'immagine, ha preso una vecchietta sul quadricipite. L'edema c'è. Ma un discorso è edema su vecchietta, un conto sullo strappo sul quadricipite. Sono tre giorni che fa mattina e pomeriggio, sta lavorando in piscina per smaltire l'edema, settimana prossima fa nuovi controlli. Speriamo e pensiamo possano esserci delle note positive. Zaccagni partirà con noi e sarà dentro lo spogliatoio con noi, l'ha voluto lui. Questo fa capire lo spirito che c'è in questo momento. Gudmudsson non va in nazionale, abbiamo deciso così, abbiamo un'amichevole, vogliamo fargli fare 35-40 minuti, pure lui è sulla strada giusta. Rovella e Marusic domani sono con noi, siamo molto soddisfatti", ha concluso.