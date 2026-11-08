Resta la peggior partenza del Napoli, ma contro la Lazio gli azzurri hanno dimostrato di essere vivi

A distanza di un anno dalla clamorosa esternazione di Antonio Conte ("Non voglio accompagnare il morto"), questo Napoli ha dimostrato di non essere ancora passato a miglior vita. Qualcosa da salvare c'è ed è una base su cui lavorare, anche se alla fine della partita la gente del Maradona non era affatto soddisfatta. Riavvolgendo il nastro della partita, però, si trovano segnali di speranza. Il secondo tempo degli azzurri è stato positivo, le occasioni create sono state diverse. Se i giocatori avessero avuto anche una vaga idea di arrendersi, non sarebbero tornati in campo dopo l'intervallo con quella determinazione, con quella voglia di raddrizzare il risultato. Non avrebbero mantenuto quella calma anche di fronte al rumoreggiare dello stadio. Un esempio su tutti: Noa Lang, fischiato per tutta la seconda parte del primo tempo per un gesto rivolto alla curva, non si è fatto condizionare ed è andato avanti per la sua strada, risultando il più pericoloso dei suoi.