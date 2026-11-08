Lazio, Gattuso: "Lo spogliatoio era un mortorio, voglio più sorrisi"

"Oggi negli spogliatoi c'era un mortorio, ma io ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo". La Lazio frena la sua corsa al Maradona, ma dopo la gara contro il Napoli Gennaro Gattuso vede il bicchiere mezzo pieno: "Nel secondo ci hanno un po' schiacciato ma ci sta, io e il mio staff siamo orgogliosi. Bisogna essere soddisfatti, questo è quello che gli ho detto. Mi piace che la squadra oggi sia delusa, ma voglio vedere più sorrisi perché la prestazione anche oggi c'è stata", le parole del tecnico ai microfoni di Dazn.