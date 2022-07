Tensione Lazio, Lotito e Tare ai ferri corti: il ds pensa alle dimissioni

LITIGI CONTINUI

Dura litigata anche durante la presentazione delle maglie. Il ds non ha gradito l'ingresso di Fabiani in società

Nemmeno la serata della presentazione delle nuove maglie ha allentato la tensione tra il presidente Lotito e il ds Tare in casa Lazio. I due sono stati visti litigare in maniera piuttosto accesa durante l'evento, dopo una sfuriata già registrata nel weekend e il futuro è nebuloso. Tra i vari attriti accumulati nel corso degli anni, il dirigente non ha digerito l'ingresso in società di Angelo Fabiani, come coordinatore della Primavera e della Lazio Women ma da cuscinetto per il grande salto futuro. Lotito e Tare vogliono dividersi, ma nessuno vuole fare il primo passo anche se il direttore sportivo sta seriamente pensando alle dimissioni. La Lazio presenta le maglie per la nuova stagione















La vigilia del raduno, in piazza con le nuove divise targate Mizuno, è stata una serata particolare e tantissimi tifosi hanno assistito a un'accesa discussione - l'ennesima - tra Lotito e Tare. Il motivo non è dato sapersi, ma resta che la tensione ormai è perenne e l'addio quasi inevitabile. Tare, secondo TMW, starebbe seriamente pensando alle dimissioni e non solo per la prossima nomina di Fabiani, ma anche per il rapporto ai minimi termini con Maurizio Sarri che nella scorsa stagione avrebbe chiesto a Lotito di allontanare il dirigente.

Sarri che è stata l'altra incognita della serata biancoceleste. L'allenatore e il suo staff non erano presenti all'evento, secondo il Messaggero per preparare gli ultimi dettagli della partenza per il ritiro, ma l'insoddisfazione per le prime mosse di mercato è nota. Insomma, l'estate della Lazio è più bollente di quanto già non sia quella di tutti.