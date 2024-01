Serie A: Pellegrini e Vecino regalano tre punti alla Lazio, 2-1 in casa dell’Udinese

UDINESE-LAZIO 1-2

La squadra di Sarri trionfa grazie alla punizione perfetta dell’ex Juventus e al diagonale dell’uruguaiano

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio chiude il girone di andata con una vittoria, imponendosi per 2-1 in casa dell’Udinese nella diciannovesima giornata di Serie A. Gli ospiti la sbloccano al 12’ con la punizione di Luca Pellegrini, ma vengono ripresi al 59', sempre su palla inattiva, dalla zampata di Walace. Ci pensano i due subentrati, Felipe Anderson e Vecino, a portare i tre punti a Sarri, con il brasiliano che pesca il diagonale dell’uruguaiano al 76’.

LA PARTITA

Successo della Lazio, 2-1 sul campo dell’Udinese. Nella prima parte di gara i biancocelesti sono molto attivi soprattutto sulla destra, con Guendouzi e Isaksen che scambiano spesso per cercare l’uno contro uno del danese. Dopo dodici minuti gli ospiti stappano la partita: calcio di punizione al limite dell’area guadagnato proprio da Isaksen e trasformato direttamente da Luca Pellegrini. L’ex laterale di Juventus e Roma calcia col mancino direttamente sul palo di Okoye, che non vede partire il pallone e viene beffato all’angolino basso. Dopo il gol subito i bianconeri cercano di reagire, ma non riescono a servire Lucca con continuità: le due squadre rientrano negli spogliatoi con i laziali avanti di una rete. Nella ripresa è tutt’altra Udinese: la squadra di Cioffi scende in campo con un’intensità maggiore, e al 59’ riesce a riportare l’incontro in equilibrio: punizione di Lovric e deviazione vincente di Walace. Nel miglior momento dei padroni di casa però, gli ospiti riescono a tornare avanti: al 76’ ennesimo duello aereo vinto da Castellanos, con Felipe Anderson che si fionda sul rimbalzo e trova il diagonale perfetto di Vecino dal limite dell’area. Nel finale Cioffi inserisce Success e Thauvin per cercare disperatamente il pareggio, che però non arriva. Vince la Lazio 2-1 e sale a 30 punti in classifica, con il quarto posto che dista ora soltanto tre lunghezze.

LE PAGELLE

Castellanos 6.5 – Non incide sul tabellino ma il suo lavoro davanti è fondamentale. Vince tanti duelli aerei e la sua torre al 76’ porta al gol partita di Vecino. Risorsa in più per Sarri.

Pellegrini 6.5 – Dopo tanti mesi di buio tra poche presenze e prestiti in Europa, riesce finalmente a trovare un gol importantissimo per lui e per la squadra. Difensivamente ancora non perfetto, ma disputa comunque una prova solida.

Lovric 6.5 – Uno dei pochi fari dell’Udinese. Lotta a centrocampo contro Rovella e Guendouzi e confeziona il pareggio con una punizione insidiosissima.

Okoye 5.5 – Aveva stupito in Coppa Italia contro il Cagliari nonostante l’eliminazione, non si conferma in campionato: le responsabilità sul gol di Pellegrini ci sono, anche se non vede partire il piazzato. Non irresistibile nemmeno sul raddoppio.

IL TABELLINO

Udinese-Lazio 1-2

Udinese (3-5-1-1): Okoye 5.5; Ferreira 5.5, Perez 6, Kristensen 5.5 (dal 39’ st Thauvin sv); Ebosele 6 (dal 31’ st Ehizibue sv), Lovric 6.5 (dal 39’ st Davis sv), Walace 6.5, Payero 6, Masina 5.5 (dal 1’ st Kamara 6); Pereyra 6; Lucca 5.5 (dal 23’ st Success 6). A disp.: Silvestri, Padelli, Camara, Kabasele, Tikvic, Samardzic, Quina, Zarraga. All.: Cioffi.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Patric 6, Gila 5.5 (dal 43’ st Romagnoli sv), Pellegrini 6.5 (dal 24’ st Lazzari 6); Rovella 6.5, Guendouzi 6.5, Kamada 6 (dal 1’ st Vecino 6.5); Isaksen 6 (dal 1’ st Felipe Anderson 6.5), Zaccagni 6 (dal 24’ st Pedro 6), Castellanos 6.5. A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Basic, Cataldi, Saná. All.: Sarri.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 59’ Walace (U); 12’ Pellegrini, 76’ Vecino (L).

Ammoniti: Kristensen, Payero, Masina, Ferreira, Perez (U); Kamada, Gila, Pellegrini (L).

Espulsi: -

LE STATISTICHE

-Prima di Luca Pellegrini, l'ultimo difensore della Lazio a segnare su punizione diretta in Serie A era stato Massimo Oddo, il 12 novembre 2006 proprio contro l'Udinese.

-Più in generale, La Lazio ha trovato il primo gol su punizione diretta dalla rete di Sergej Milinkovic-Savic lo scorso 2 aprile contro il Monza.

-L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite contro la Lazio in casa (3N, 8P), più in generale i friulani hanno vinto soltanto una delle ultime 18 partite contro i biancocelesti nella competizione (3-1 all’Olimpico nel novembre 2020 con Luca Gotti in panchina).

-La Lazio ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso giugno, anche in quel caso contro Empoli e Udinese.

-Primo gol in Serie A per Luca Pellegrini alla presenza numero 86 nella competizione.

-Walace ha segnato il suo secondo gol in questo campionato dopo quello contro l'Atalanta dello scorso 12 novembre, un gol in più rispetto a tutte le precedenti quattro stagioni in Serie A.

-Terzo gol in questa Serie A di Matías Vecino, il centrocampista biancoleste non arrivava ad almeno tre reti in un singolo campionato dalla stagione 2018/2019 con la maglia dell'Inter (tre anche in quel caso)

-Secondo assist in questo campionato per Sandi Lovric – il primo la scorsa giornata contro il Bologna – nessun giocatore dell'Udinese ha fatto meglio in questa Serie A.

-La Lazio ha segnato 6 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo la Fiorentina (7) ne conta di più in questa stagione di Serie A.

-Dall’altra parte, L'Udinese ha subito 15 gol nel primo tempo, in 19 partite, solo Salernitana (17) ne conta di più in questa Serie A.

-Per la settima volta in questa Serie A, l'Udinese ha chiuso un primo tempo senza alcun tiro nello specchio della porta avversaria, più di qualsiasi altra squadra nella competizione (sette anche l'Empoli).