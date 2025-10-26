Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
LAZIO

Sarri: "Stiamo facendo bene e non da oggi, ringraziamo tutti Basic"

Il tecnico biancoceleste dopo il successo sulla Juve: "Nelle ultime quattro partite abiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita"

di Alberto Gasparri
26 Ott 2025 - 23:46
1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Maurizio Sarri si gode la sua rivincita sulla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano vinto proprio con lui l'ultimo dei nove scudetti consecutivi. Una rivincita arrivata al culmine di un avvio di campionato non semplice per la Lazio. "Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico", ha detto a caldo. Basic è passato da escluso a match winner:  "Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti".

Adesso vedremo una Lazio diversa?  "Non da oggi, nelle ultime quattro partite abiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene".

Un pensiero per Isaksen: "Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita".

Sull'incontro con Lotito e Fabiani: "È stato normalissimo, non avevo nessun dissidio con loro, ho un gran rapporto con entrambi. Se è stato scritto qualcosa era fake".

Leggi anche

David sbaglia, Basic non perdona: terzo ko in fila per Tudor e quarta gara senza gol

sarri
lazio

Ultimi video

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:11
Verona-Cagliaria 2-2: gli highlights

Verona-Cagliari 2-2: gli highlights

01:08
Torino-Genoa 2-1: gli highlights

Torino-Genoa 2-1: gli highlights

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

I più visti di Lazio

Lazio-Juventus è anche Sarri contro Tudor: l'incrocio da ex e gli addii "polemici"

Sarri punta in alto: "Lazio da Champions, con la Juventus ce la giochiamo"

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:15
Torna a vincere il Milan Futuro, 3-2 alla Folgore Caratese
21:26
Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"
21:01
Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più del Bologna"
20:51
Bologna, Niccolini: "Dominato per 70', c'è rammarico"
20:45
Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"