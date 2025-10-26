Sarri: "Stiamo facendo bene e non da oggi, ringraziamo tutti Basic"

Maurizio Sarri si gode la sua rivincita sulla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano vinto proprio con lui l'ultimo dei nove scudetti consecutivi. Una rivincita arrivata al culmine di un avvio di campionato non semplice per la Lazio. "Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico", ha detto a caldo. Basic è passato da escluso a match winner: "Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti".