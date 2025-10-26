Sarri: "Stiamo facendo bene e non da oggi, ringraziamo tutti Basic"

© Getty Images
Il tecnico biancoceleste dopo il successo sulla Juve: "Nelle ultime quattro partite abiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita"di Alberto Gasparri
Maurizio Sarri si gode la sua rivincita sulla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano vinto proprio con lui l'ultimo dei nove scudetti consecutivi. Una rivincita arrivata al culmine di un avvio di campionato non semplice per la Lazio. "Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico", ha detto a caldo. Basic è passato da escluso a match winner: "Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti".
Adesso vedremo una Lazio diversa? "Non da oggi, nelle ultime quattro partite abiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene".
Un pensiero per Isaksen: "Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita".
Sull'incontro con Lotito e Fabiani: "È stato normalissimo, non avevo nessun dissidio con loro, ho un gran rapporto con entrambi. Se è stato scritto qualcosa era fake".