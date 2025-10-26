Serie A, Lazio-Juventus 1-0: Basic inguaia Tudor

LA PARTITA

Continua l'incubo per la Juventus: dopo Como e Real Madrid, i bianconeri perdono e senza segnare anche all'Olimpico contro la Lazio, che dopo due pari di fila si impone 1-0 e torna alla vittoria. E l'attacco di Tudor non solo non incide, ma fa andare anche in gol gli avversari: al minuto 9', infatti, David sbaglia il colpo di testa regalando la sfera a Cataldi, che serve Basic. Sinistro dal limite e deviazione di Gatti che mette ulteriormente fuori causa Perin, tra i pali al posto di Di Gregorio. Gli ospiti provano subito a reagire con Vlahovic, che conclude di testa su cross di Cambiaso senza però pareggiare. Proprio l'esterno è invece protagonista al 21' con un destro impreciso. Poco dopo, però, sbaglia pure Locatelli e stavolta è Gatti a salvare. La serie di occasioni prosegue, con Provedel bravo su David e Conceiçao che conclude male dopo la punizione di Koopmeiners. L'ultima, incredibile occasione è ancora per Vlahovic, che non sfrutta l'ottimo cross di Conceiçao: così, all'intervallo, è 1-0.



Tudor prova subito a cambiare la partita: dentro Yildiz, partito dalla panchina, al posto di Cambiaso. Ma lo scenario non cambia: la Juve spreca ancora. Lo fa con Vlahovic (che però era in fuorigioco) e con Locatelli, poi arriva una fase nervosa della partita con i gialli a Locatelli, McKennie e Kelly. A metà secondo tempo, i tecnici rompono gli indugi: Tudor mette Kostic e Thuram per David e Koopmeiners, ma poco dopo toccherà pure a Openda davanti insieme a Yildiz e Vlahovic. Sarri, invece, toglie Basic per mettere Vecino. Il turco classe 2005 bianconero impegna Provedel, ma è poi lo splendido destro a giro di Isaksen a finire di poco a lato. La Juve ci prova fino alla fine, ma non trova il pareggio. Finisce 1-0 con un croato che ne inguaia un altro: Basic condanna Tudor al terzo ko di fila e al quarto match senza gol. Adesso, per i bianconeri, è crisi nera.



IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (9' st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (23' st Vecino); Isaksen (37' st Pedro), Dia (38' st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Belahyane. All.: Sarri

Juventus (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (41' st Joao Mario), Kelly; Conceiçao, Koopmeiners (21' st Thuram), Locatelli, McKennie (33' st Openda), Cambiaso (1' st Yildiz); David (21' st Kostic), Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Rugani, Felipe, Adzic, Miretti, Zhegrova. All.: Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatore: 9' Basic

Ammoniti: Koopmeiners (J), Lazzari (L), Locatelli (J), Mckennie (J), Kelly (J), Guendouzi (L)