Bufera AI per la foto di Ancelotti: la Federcalcio brasiliana costretta a smentire
© X
L'esordio di Carlo Ancelotti al più celebre Carnevale al mondo con addosso la maglia verde-oro l'allenatore della nazionale brasiliana è diventato immediatamente uno dei partecipanti più illustri ai festeggiamenti di questi giorni, come spettatore alle sfilate di San Paolo e Rio de Janeiro, nei palchi rispettivamente del Sambódromo dell'Anhembi e del Marquês de Sapucaí.
Nelle stesse ore, sui social, è diventato virale un fotomontaggio che mostra l'allenatore mentre abbraccia e bacia tre donne contemporaneamente, il che ha portato la Confederazione Brasiliana di Calcio (Cbf), contattata dal portale G1, a dichiarare che si tratta di una foto "falsa", creata con IA.