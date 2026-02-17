Bufera AI per la foto di Ancelotti: la Federcalcio brasiliana costretta a smentire

17 Feb 2026 - 15:08
© X

© X

L'esordio di Carlo Ancelotti al più celebre Carnevale al mondo con addosso la maglia verde-oro l'allenatore della nazionale brasiliana è diventato immediatamente uno dei partecipanti più illustri ai festeggiamenti di questi giorni, come spettatore alle sfilate di San Paolo e Rio de Janeiro, nei palchi rispettivamente del Sambódromo dell'Anhembi e del Marquês de Sapucaí.

Nelle stesse ore, sui social, è diventato virale un fotomontaggio che mostra l'allenatore mentre abbraccia e bacia tre donne contemporaneamente, il che ha portato la Confederazione Brasiliana di Calcio (Cbf), contattata dal portale G1, a dichiarare che si tratta di una foto "falsa", creata con IA.

