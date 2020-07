Lazio, Tare: "Noi i più penalizzati tra le squadre in lotta per lo scudetto"

LAZIO

Poco prima della sfida col Lecce, il ds della Lazio ha voluto attirare l'attenzione sul calendario biancoceleste, lamentandosi del forcing a cui si sta sottoponendo la banda di Inzaghi nella corsa scudetto. "Tra le prime tre squadre in lotta per lo scudetto noi siamo la squadra più penalizzata per quanto riguarda gli uomini e le tempistiche - ha dichiarato Tare -. E' la quarta partita su cinque che giochiamo a distanza di tre giorni". "Questo vuol dire tanto, anche se non è una scusa", ha poi aggiunto.

"L'abbiamo chiarito anche ieri, questo gruppo ci crede e ci crede ancora fino in fondo - ha proseguito parlando della lotta scudetto - C'e' il rischio di mollare mentalmente? Non penso, siamo in un momento no da quando è ripartito il campionato". "Abbiamo dovuto giocare in un'altra maniera con tutte le altre assenze che abbiamo avuto - ha continuato Tare -. Questo gruppo merita rispetto, ha lottato e sta lottando per qualcosa di molto importante". "Finché ci sarà la speranza, noi ci crederemo", ha concluso il ds biancoceleste.