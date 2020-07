Milan-Juventus, una sfida che accende i sogni

SERIE A

Col quel 75 in classifica e quel + 7 sulla Lazio, la Juventus sente forte il sapore del tricolore da cucirsi sul petto il prima possibile e firmare così il primo titolo dell'era Sarri. Il Milan, dalla parte sua, ha l'obbligo morale di provarci fino alla fine e portare l'Europa in quel teatro del calcio che è San Siro. Non ci sono mezze misure, dunque, toccherà essere i primi della classe, da qualsiasi parte la si voglia vedere.

I bianconeri, che devono ringraziare proprio i rossoneri per l'allungo decisivo sulla Lazio e si presentano alla Scala del calcio con qualche problema di troppo in formazione. Mancano De Ligt e Dybala squalificati. Per questo Sarri farà scelte obbligate e una di queste porta a Gonzalo Higuian uno che, a detta del tecnico toscano, "un giorno va coccolato e uno appeso al muro".

Peserà l'assenza di De Ligt che, da quando il campionato è ricominciato, ha avuto un crescendo di condizione invidiabile. L'occasione ce l'avrà, dunque, Daniele Rugani, "paziente zero" del calcio nostrano e ora in attesa di diventare papà di un bel maschietto.

Se quindi c'è una Juve con qualche problema di formazione, ma con la panchina talmente lunga, da porter guardare a ogni gara con serenità estrema, ecco il Milan di Pioli che dopo gli elogi per la vittoria dell'Olimpico è chiamata alla prova del 9.

Il tecnico rossonero, che ora vede questo come il "suo Milan", ha su di sé l'ombra di Rangnick, si affiderà alla classe di Zlatan Ibrahimovic che sempre più ha in mano il gruppo rossonero. Una sfida esaltante e un duello a distanza con Cristiano Ronaldo che vedrà saette infuocate aggirarsi per il Meazza.