Lazio, striscia continua, una squadra che non sembra avere punti deboli
In attesa di un poker decisivo: domenica arriva l'Atalanta dell'ex Sarri, domenica 13 il derby, venerdì 18 il derbyno a Frosinone e martedì 22 la Supercoppa con l'Interdi Matteo Dotto
In casa del Toro una vittoria più convincente di quanto dica il risultato. Perchè in vantaggio 2-1 nei minuti finali la Lazio è andata più vicina a fare il terzo gol che a subire quello del pareggio. E se il risultato è rimasto quello lo si deve a due sciagurati errori di Pinamonti (il primo dopo la respinta di Perri su tiro ravvicinato di Pedraza bene imbeccato da Frattesi con un destro a lato a porta vuota; il secondo su rinvio al bacio di Mandas, con sinistro finito in Curva Primavera).
La coppia danese Provstgaard-Isaksen mette la firma sul successo contro i granata. Evidentemente l'aria di Torino fa bene visto che i due avevano segnato in coppia quaranta giorni fa anche contro la Juventus (nel 3-0 chiuso poi dal tris di Dele-Bashiru). Il ritorno in campo (da titolare) di capitan Zaccagni coincide con i due assist vincenti: un corner pennellato sulla testa del difensore centrale e un filtrante per il numero 11. A Gattuso mancavano tre titolari: Nuno Tavares sulla fascia mancina, Sutalo nel cuore della difesa e Taylor nel cuore del gioco. Pedraza, Doekhi e Dele-Bashiru non li hanno fatti rimpiangere. I tre infortunati hanno prognosi diverse: lunedì si valuteranno nuovamente le loro condizioni ma l'impressione è che il portoghese e l'olandese possano tornare se non già domenica prossima di sicuro tra due, nel derby. Forse bisognerà aspettare l'anno nuovo per rivedere il croato al centro della difesa.
Per la sua quarta giornata in testa alla classifica la Lazio - a quota 35 punti in 13 giornate, con 11 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte - guarda adesso avanti, al poker di partite che si presenta a dicembre. Domenica prossima contro l'ex Sarri e la sua Atalanta torneranno i tifosi all'Olimpico, così come chiaramente ci saranno domenica 13 per il derby. Poi venerdì 18 l'onda lunga delle sfide laziali con il "derbyno" in casa del Frosinone. Per chiudere il tour de force martedì 22 a San Siro con in palio la Supercoppa. Quattro partite per alzare i calici in un brindisi di fine anno che potrebbe davvero essere scoppiettante...