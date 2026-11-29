La coppia danese Provstgaard-Isaksen mette la firma sul successo contro i granata. Evidentemente l'aria di Torino fa bene visto che i due avevano segnato in coppia quaranta giorni fa anche contro la Juventus (nel 3-0 chiuso poi dal tris di Dele-Bashiru). Il ritorno in campo (da titolare) di capitan Zaccagni coincide con i due assist vincenti: un corner pennellato sulla testa del difensore centrale e un filtrante per il numero 11. A Gattuso mancavano tre titolari: Nuno Tavares sulla fascia mancina, Sutalo nel cuore della difesa e Taylor nel cuore del gioco. Pedraza, Doekhi e Dele-Bashiru non li hanno fatti rimpiangere. I tre infortunati hanno prognosi diverse: lunedì si valuteranno nuovamente le loro condizioni ma l'impressione è che il portoghese e l'olandese possano tornare se non già domenica prossima di sicuro tra due, nel derby. Forse bisognerà aspettare l'anno nuovo per rivedere il croato al centro della difesa.