Il club brasiliano del Palmeiras ha conquistato la Copa Libertadores - l'equivalente sudamericano della Champions League - battendo in finale gli argentini dell'Estudiantes per 1-0, nello stadio Centenario di Montevideo. L'unico gol dell'incontro è stato siglato nel secondo tempo dal nazionale paraguaiano del club di San Paolo, Ramon Sosa, che ha finalizzato una splendida azione corale con una conclusione al volo imparabile dall'altezza dell'area piccola (52'). Questo successo consolida ulteriormente il dominio del Brasile nel continente: si tratta infatti dell'ottavo titolo consecutivo per il Paese, conquistato da quattro club differenti. Nelle statistiche storiche, il Brasile supera l'Argentina, portandosi a 26 vittorie in Copa Libertadores contro le 25 degli argentini, su un totale di 67 edizioni.