Una sconfitta pesante che però con qualche episodio girato a favore, poteva finire in modo molto diverso. Questo, in sintesi, il pensiero del tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter: "Sono partiti fortissimi e non siamo riusciti a reggere l'urlo. Bisogna anche fare i complimenti al portiere dell'Inter: ha fatto due prodezze su Osmaijc. Problema psicologico in vista della sfida di Coppa Italia? Non vorrei che tornassimo intimoriti. La differenza c'è e ci sarà anche martedì. Abbiamo visto però che con qualche episodio finito diversamente potevamo stare in partita più a lungo. Potevamo difendere meglio sui loro gol, il rigore è abbastanza poca roba, soprattutto considerato il nuovo corso arbitrale. Dobbiamo fare molto di più per poterli impensierire e dobbiamo far girare gli episodi a nostro favore. Come si gestisce una sconfitta pesante con una squadra più forte? Abbiamo la fortuna che arriva in un momento in cui stiamo andando bene. Possiamo spostare attenzione su quello che abbiamo fatto bene nelle ultime settimane. Analizzeremo senza fare drammi. Non mi piace il concetto che con l'Inter non dobbiamo fare punti perché è un pensiero mediocre e ripartire con lo spirito che abbiamo avuto nelle ultime partite. Anche oggi non ho visto una squadra passiva che non si è impegnata..", così Daniele De Rossi.