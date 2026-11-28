Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 4-0 contro il Genoa: "Sono molto contento di essere tornato in questa maniera, sono stati 46 giorni nei quali ho lavorato tantissimo per rientrare il prima possibile. L'infortunio è stata una mia cazzata e i tempi erano questi, la cosa più importante è che l'Inter vinca e questa vittoria è merito di tutti. Quanto mi piacerebbe indossare la numero 10 dell'Argentina? Un numero molto importante, l'ha indossato Diego, l'ha indossato Leo che è il migliore della storia del calcio. Ho vissuto tante cose bellissime insieme a lui ma ancora non si sa, non sappiamo nulla. Adesso fino a marzo che sarà la prossima convocazione vedremo se qualcuno la usa. Mi piacerebbe, certo".