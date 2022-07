Lazio, smentita la lite Tare-Lotito: "Il ds gode della fiducia della società"

LAZIO

Nota ufficiale del club: "Notizie prive di fondamento"

Da casa Lazio arriva una secca smentita riguardo le indiscrezioni che parlavano di una lite tra il presidente, Claudio Lotito, e il ds Igli Tare, dato per prossimo alle dimissioni. Secondo alcune ricostruzioni vi era stato uno scontro tra i due nel corso della serata di presentazione delle nuove maglie, con il dirigente albanese irritato per l'ingresso in società di Angelo Fabiani, attualmente coordinatore delle squadre femminili e della Primavera, ma a detta di molti destinato a prendere il posto dello stesso Tare. Le circostanze del litigio sono state negate dal club in una nota ufficiale, in cui si sottolinea che Tare "gode della considerazione e fiducia della società e del suo presidente".

IL COMUNICATO DEL CLUB

"In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento. Infatti, il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente e continuerà a svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra, mentre l’ingresso in società del direttore Angelo Fabiani sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile".

