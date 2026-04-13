Lazio, si fermano Marusic e Maldini: il report dall'infermieria

Brutte notizie per Maurizio Sarri a meno di sei giorni dalla sfida contro il Napoli e nel match day di quella contro la Fiorentina. Il difensore Marusic ha rimediato una lesione di basso grado al polpaccio destro. Si ferma anche Daniel Maldini, che ha riportato una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.