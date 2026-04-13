Lazio, si fermano Marusic e Maldini: il report dall'infermieria

13 Apr 2026 - 15:43
© Getty Images

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Brutte notizie per Maurizio Sarri a meno di sei giorni dalla sfida contro il Napoli e nel match day di quella contro la Fiorentina. Il difensore Marusic ha rimediato una lesione di basso grado al polpaccio destro. Si ferma anche Daniel Maldini, che ha riportato una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Per il montenegrino occorrerà attendere un tempo di recupero di circa tre settimane, mentre per il secondo bisognerà monitorare giornalmente la situazione per capire come smaltire il problema fisico. Di seguito, il report ufficiale della Lazio:

"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori".
 

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