Ragazzo 13enne aggredito in campo: "Voleva difendere un compagno vittima di razzismo, sono tutti sotto shock"

"Amiamo il calcio, ma non abbiamo mai visto un razzismo del genere. Voleva proteggere il suo amico, ma è finito al pronto soccorso. I bambini sono tutti sotto shock" la dichiarazione della madre del ragazzo al portale Unifoot. "Il coraggio dimostrato nel difendere un compagno di squadra dimostra quanto Armand sia un giocatore esemplare e ricco di valori", ha dichiarato il suo club sui social. Anche Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg, avrebbe chiamato la famiglia del ragazzo per mostrare tutta la sua vicinanza. Importante ribadire però come la Psg Academy sia una struttura privata indipendente dal club parigino.