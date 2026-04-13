Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"

A queste considerazioni si accoda Cristiana Girelli, che non cerca certamente alibi né di nascondersi: "Anche per noi è stato un grande dispiacere che la nazionale maschile non si sia qualificata. Cosa provo nell'avere più occhi addosso, ora che noi siamo le uniche a poter andare a un Mondiale per l'Italia calcistica? Penso che la pressione sia un privilegio, perché è una responsabilità, qualcosa che ti tiene vivo e che ti fa dare qualcosa in più. Personalmente la pressione mi è sempre piaciuta: significa che quello che fai conta veramente tanto". Quindi un pensiero sulla sua esperienza oltreoceano, iniziata circa un mese fa dopo l'ultimo raduno: "Sta andando molto bene. Ho trovato un ambiente carico di sorrisi e di energia, che sto provando a riportare qui in Nazionale. E là mi parlano molto bene di noi, del nostro calcio; rimarcano sempre la grande passione che abbiamo. Al di là dell'aspetto prettamente tecnico, è bello che abbiano questa considerazione di noi. Spesso tendiamo ad autosabotarci, ma invece godiamo di un'ottima stima". Che partita sarà quella di domani in Serbia? "Serviranno cuore e grinta, che avete visto e che sappiamo di poter dare: sappiamo quanto è importante per il nostro percorso. Dobbiamo essere consapevoli che vincendo tutte e quattro le partite che ci rimangono possiamo andare direttamente al Mondiale: non è presunzione ma consapevolezza. Credo che questa squadra possa farcela. La Serbia è squadra organizzata e ben strutturata, con delle idee precise di gioco. Ma noi vogliamo tornare a vincere: ci manca il sapore del successo". "Da queste parole di Cristiana - conferma il ct Soncin - c'è consapevolezza del momento e di come dover gestire le varie fasi della partita. Domani servirà pazienza, nel senso di qualità. Abbiamo qualità per gestire al meglio le varie fasi di gioco, per poter determinare noi i tempi e per prevenire eventuali transizioni che possono capitare attaccando un blocco basso". Infine un appunto sul calcio più in generale, guardando anche oltre i confini nazionali: Marie-Louis Eta, la neo allenatrice dell'Union Berlino, è infatti il primo tecnico donna a sedersi sulla panchina di uno dei cinque maggiori campionati europei maschili. Soncin: "Voglio sottolineare la progettualità del club: è questo che dobbiamo prendere come spunto di riflessione. Può essere fonte di ispirazione per tutti i club maschili".