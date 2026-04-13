Fiorentina in emergenza con la Lazio, non recuperano Kean, Parisi e Brescianini

13 Apr 2026 - 13:18

Non c'è Moise Kean tra i 23 convocati da Paolo Vanoli per la partita di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Lazio. L'attaccante viola continua ad accusare un problema alla tibia ed è al secondo forfait consecutivo con il proprio club. Sempre ai box anche Fabiano Parisi per un edema osseo al piede destro dopo una botta rimediata contro l'Inter, Niccolò Fortini alle prese con una 'sindrome retto-adduttoria' e Marco Brescianini per un risentimento a carico dell'adduttore destro. A questi assenti vanno sommate le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson. Torna invece disponibile Manor Solomon dopo lo stop di cinque settimane per una lesione muscolare.

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