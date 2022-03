Lazio, Sarri: "Non siamo stati bravi dopo l'1-0. Zaccagni? Né rigore, né simulazione"

QUI LAZIO

Il tecnico: "Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva, abbiamo preso un po' di solidità"

Maurizio Sarri è soddisfatto dopo la vittoria contro il Venezia, ulteriore conferma della crescita degli ultimi tempi. "Sono partite difficili quando affronti squadre in lotta per la salvezza nell'ultimo terzo di campionato - ha detto a fine gara -. Siamo stati pazienti, ma non siamo stati bravi dopo l'1-0, c'erano gli spazi per chiudere la partita. Era una partita difficile da giocare, alla fine la squadra ha fatto bene". Zaccagni, ammonito, salterà il derby: "Ho rivisto le immagini e il contatto c'è. Non tutti i contatti sono rigore, ma simulazione mi è sembrato troppo. Era un contatto ginocchio-coscia, non era rigore ma nemmeno simulazione". ansa

Da qualche settimana a questa parte, la squadra ha trovato una certa solidità. "Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva, abbiamo preso un po' di solidità. Tre mesi fa una gara così sarebbe stata a rischio".

Ora il derby. "E' una squadra forte, a gennaio si è rafforzata ulteriormente. Il derby è una gara a parte".

Sulla differenza di rendimento tra gare dopo la Europa League e senza. "Noi non siamo stati capaci di giocare tre gare in una settimana, lo dicono i numeri. La matematica dice che ci abbiamo lasciato una decina di punti, è un limite nostro. Giocare giovedì non è facile, non è come giocare martedì e mercoledì".