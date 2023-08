Lazio, Sarri: "Nel 2° tempo hanno giocato solo loro. Atteggiamento inaccettabile"

Lecce-Lazio 2-1: le foto della partita

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Maurizio Sarri è scuro in volto dopo la sconfitta subita contro il Lecce. "L'anno scorso in questo stadio abbiamo fatto la stessa partita. Un brutto segnale perché non cresciamo mai - ha detto il tecnico della Lazio -. Un brutto secondo tempo, hanno giocato solo loro. Facciamo sempre gli stessi errori. Nel secondo tempo i difensori sono andati in difficoltà perché solo loro 4 hanno fatto la fase difensiva, gli altri 6 no. E' un atteggiamento inaccettabile, bisogna parlarne". Sulla polemica per il calendario: "C'era lo 0,18% di possibilità che avessimo tre trasferte contro tre delle prime 5. Quindi al 99.8% non è causale. Chi doveva mettere i paletti nel calendario ha sbagliato, è un errore umano".