Serie A, Lecce-Lazio 2-1: Almqvist e Di Francesco ribaltano Sarri nel finale

Lecce-lazio 2-1

Non basta Immobile: i salentini rimontano tra l'85' e l'87', battendo i biancocelesti al debutto

La Lazio inizia nel peggiore dei modi in Serie A: al Via del Mare, infatti, la formazione di Maurizio Sarri perde 2-1 in casa del Lecce, che si impone in rimonta e nel finale. Non basta la rete di Immobile al 26' su assist di Luis Alberto: tra l'85' e l'87' arrivano il gran gol di Almqvist e il sigillo di Di Francesco, che fanno esplodere di gioia gli uomini di D'Aversa, subito a quota 3. Dopo 90 minuti, i biancocelesti devono già inseguire.

LA PARTITA

Incredibile finale al Via del Mare: con i gol di Almqvist e Di Francesco nel finale, il Lecce batte 2-1 in rimonta la Lazio, che crolla al debutto in Serie A. Rammarico per Sarri, che all'84' era avanti 1-0. La partita inizia infatti nel migliore dei modi per gli ospiti: al 26', Luis Alberto scappa sulla sinistra e mette al centro per Immobile, che per agguantare la sfera si tuffa in scivolata e anticipa Falcone. A fine primo tempo, Lazzari sfiora il raddoppio, ma viene murato dal portiere di casa.

Nella ripresa, Felipe Anderson è solo davanti ancora a Falcone, ma conclude di destro senza inquadrare lo specchio della porta. Sarri cambia inserendo Isaksen, al debutto, ma i jolly dal mazzo li estrae D'Aversa: la partita, infatti, cambia con gli ingressi di Gallo e Blin e, soprattutto, Di Francesco che al 77' rileva Banda. Ecco che si completa la rimonta: dopo la traversa di Immobile, Almqvist conclude dal limite col sinistro e fa 1-1. Passano appena 120 secondi e il ribaltone è completo: dopo una serie di ribattute, ecco proprio Di Francesco, che porta avanti i padroni di casa. Troppo poco il tempo residuo nel finale: 2-1 e tripudio per il Lecce, mentre dopo 90 minuti Sarri è già obbligato ad inseguire e a leccarsi le ferite.

Lecce-Lazio 2-1: le foto della partita

















































LE PAGELLE

Falcone 6,5 - Le sue parate tengono in piedi il Lecce: saranno interventi decisivi, vista la successiva rimonta dei salentini.

Almqvist 7 - Dopo la rete in Coppa Italia, ecco la prima in Serie A: ed è decisiva perché vale il momentaneo pareggio.

Di Francesco 7 - Entra e decide la sfida: è il più lesto a far male ai biancocelesti, esattamente come l'anno scorso.

Immobile 7 - Riapre i conti segnando il gol del vantaggio, poi la traversa gli nega la possibile doppietta.

Felipe Anderson 5 - Fallisce tutto solo davanti a Falcone il gol del potenziale raddoppio, che avrebbe forse chiuso il match.

IL TABELLINO

LECCE-LAZIO 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6 (20' st Blin 6), Pongracic 5,5, Baschirotto 6, Dorgu 5,5 (20' st Gallo 6,5); Rafia 5,5 (20' st Kaba 6), Ramadani 6, Gonzalez 6 (38' st Burnete sv); Almqvist 7, Strefezza 6, Banda 5,5 (32' st Di Francesco 7). A disp.: Berisha, Borbei, Brancolini, Corfitzen, Dermaku, Helgason, Lemmens, Maleh, Smajlovic, Voelkerling. All.: D'Aversa 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5,5 (27' st Pellegrini 5,5), Patric 5,5, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Kamada 6 (9' st Vecino), Cataldi 5,5 (43' st Castellanos sv), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5 (9' st Isaksen 5,5), Immobile 7, Zaccagni 5,5 (27' Pedro 6). A disp.: Adamonis, Basic, Casale, Furlanetto, Gila, Hysaj, Rovella. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 26' Immobile (LA), 40' st Almqvist (LE), 42' st Di Francesco (LE)

Ammoniti: Strefezza (LE), Isaksen (LA), Gonzalez (LE), Pongracic (LE), Pellegrini (LA)

Note: recupero 1'+6'

LE STATISTICHE

Ciro Immobile è diventato il secondo giocatore a trovare la rete in sei gare di fila nel suo debutto stagionale in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Luis Muriel (tra il 2015/16 e il 2021/22).

Ciro Immobile ha raggiunto i 200 gol nei cinque grandi campionati europei. Inoltre questa è stata la sua 100a rete in trasferta di Immobile considerando i cinque grandi campionati europei.

Per la prima volta il Lecce ha vinto il suo esordio stagionale in Serie A, prima di oggi i pugliesi avevano ottenuto sei pareggi e 11 sconfitte in questa gara di campionato.

Luis Alberto ha servito sette assist nel 2023 in Serie A, tra i centrocampisti nei top-5 campionati europei nessuno ha fatto meglio dello spagnolo.

Pontus Almqvist è il secondo svedese a segnare con il Lecce in Serie A dopo Klas Ingesson (rete nel marzo 2001 contro l’Udinese).

Rares Burnete (19 anni e 201 giorni) è il secondo giocatore più giovane del Lecce ad aver servuto un assist in Serie A dopo Valeri Bozhinov (18 anni e 300 giorni sempre contro la Lazio nel 2004) da quando Opta raccoglie il dato (2004/05).

Solo contro l’Atalanta (quattro) Federico Di Francesco ha realizzato più gol che contro la Lazio (due) in Serie A.

È passato 1 minuto e 35 secondi dal gol di Pontus Almqvist (84 e 43 secondi) e quello di Federico Di Francesco (86 e 18 secondi).

Patrick Dorgu (18 anni e 298 giorni) è il giocatore più giovane del Lecce ad essere sceso in campo tra questo e lo scorso campionato.