Lazio, Sarri: "Buona partita. Mercato? Bloccati dall'indice di liquidità, che non so neanche che c...o sia"

Il tecnico biancoceleste dopo il ko contro l'Inter: "La squadra mi ha dato sensazione di solidità, la società sa che avrei bisogno di rinforzi"

Maurizio Sarri ha espresso soddisfazione per la prova della sua Lazio contro l'Inter, nonostante la sconfitta finale: "Abbiamo fatto una buona partita, un ottimo secondo tempo soprattutto - ha detto a Dazn -. Siamo stati in partita fino alla fine contro una squadra forte e abbiamo cercato il pareggio fino all'ultimo. La squadra ha dato sensazione di solidità, non siamo mai stati in grossa sofferenza se non per qualche spezzone di pochi minuti. Speriamo di dare continuità a questo punto". Poi si è soffermato sul mercato: "Rinforzi? Non lo so sinceramente, so che siamo un po' bloccati dall'indice di liquidità, che non ho neanche capito bene che c...o sia, la società sa che di qualcosa avrei bisogno". Getty Images

Sarri ha messo le cose in chiaro sulla questione: "Per quello che ho in mente io non bastano giocatori di completamento, serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Sarebbe importante intervenire ora, perché poi fare tutto in una sola sessione (quella estiva, ndr) potrebbe essere difficile".

Tornando sulla partita, il tecnico toscano ha spiegato: "Abbiamo giocatori di qualità e dal punto di vista offensivo tiriamo sempre fuori qualcosa, ma a lungo ci è mancata solidità. La partita con l'Empoli ci ha fatto riscoprire tanti dubbi e timori che sembrava ci stessimo lasciando alle spalle, oggi invece è stata un prova importante contro una squadra forte, ora però serve continuità. Basic-Luis Alberto? È uno dei luoghi del campo su cui abbiamo cercato di intervenire. Non sempre cambiando un interprete cambia qualcosa però, perché questa solidità non l'ho vista in tutte le partite A me piacerebbe far giocare tutti insieme i giocatori di qualità e lo sapete, ma spesso abbiamo preso troppi gol. Qualche tentativo diverso io che sono il responsabile lo devo fare".