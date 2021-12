Lazio, Sarri alla festa di Natale: "Non pensiamo da squadra, la maglia va rispettata"

Maurizio Sarri, durante la festa di Natale della Lazio, manda un messaggio all'ambiente, alla squadra e a sé stesso: "Se penseremo da collettivo e non da singolo faremmo un bel passo avanti, faticheremo a farlo ma ci riusciremo. Io li vedo tutti i giorni i giocatori e so che loro hanno qualcosa in più di quello che stanno esprimendo. Il responsabile sono io, sono io che devo aiutarli a trovare grandi motivazioni. La maglia della Lazio va rispettata".

Lazio, la festa di Natale con Anna Falchi e il... falco Getty Images

