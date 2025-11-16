Lazio, Rovella deve operarsi: Sarri reintegra Dele-Bashiru

"Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero". Con queste parole sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha confermato che si sottoporrà all'operazione per risolvere i problemi di pubalgia che lo stanno tormentando. "Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore è tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre forza Lazio", conclude.