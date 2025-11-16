Lazio, Rovella deve operarsi: Sarri reintegra Dele-Bashiru

Il centrocampista ha annunciato l’intervento e starà fuori fino a gennaio, pronto un altro ‘caso Basic’di Marco Mugnaioli
"Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero". Con queste parole sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha confermato che si sottoporrà all'operazione per risolvere i problemi di pubalgia che lo stanno tormentando. "Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore è tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre forza Lazio", conclude.
TEMPI DI RECUPERO E NUOVO 'CASO BASIC'
L'operazione di Rovella, alle prese ancora con la pubalgia, costringerà Sarri a dover fare a meno dell'ex Juventus per almeno altri 40-45 giorni e quindi il tecnico è costretto a rivedere nuovamente i propri piani: a Formello è in arrivo un altro 'caso Basic'. Il protagonista stavolta potrebbe essere Dele-Bashiru, che dopo essere finito ai margini e stato messo fuori lista Serie A, sta recuperando dall'infortunio patito nei primi minuti del derby e potrebbe prendere in rosa il posto di Rovella. L'auspicio in casa Lazio è che possano essere simili anche i risultati...
LA SITUAZIONE DELLA LISTA
Dopo il cambio in lista effettuato due mesi fa, inserendo Basic al posto di Dele-Bashiru, Sarri fino a gennaio ha a disposizione un'altra sostituzione nell'elenco degli uomini impiegabili in Serie A e se la giocherebbe proprio con Dele-Bashiru per Rovella. Fino a gennaio poi non saranno possibili altri cambi, ma il tecnico non avrebbe comunque altri giocatori da ripescare dal dimenticatoio.
LA NOTA DELLA LAZIO
"Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice". Cosi la Lazio, in una nota, si stringe attorno a Nicolò Rovella dopo la decisione di sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno costretto ai box negli ultimi mesi. "Fin dall'inizio, la scelta di evitare l'operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella - altrettanto sofferta - di procedere con l'intervento. La società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico" prosegue il club ricordando come il giocatore "ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l'ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo", conclude la nota.